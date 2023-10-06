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الجمعة 06 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إدارة بايدن تدرس آلية جديدة لدعم أوكرانيا في حال غياب التمويل من الكونجرس

بايدن
بايدن
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أفادت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية بأن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس إمكانية الاستفادة من برنامج المنح المالية التابع للخارجية الأمريكية لتمويل المساعدات لأوكرانيا.

وتشير مصادر الصحيفة إلى أن إدارة بايدن تبحث عن آليات بديلة لمواصلة دعم أوكرانيا في ظل الغموض بشأن موافقة الكونجرس على التمويل الإضافي لمساعدة أوكرانيا.

وأضافت المصادر أن أحد الخيارات برنامج الخارجية الأمريكية الذي تقدم تحت بنده المنح والقروض لحلفاء أمريكا من أجل شراء الأسلحة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه حتى 21 سبتمبر الماضي كانت لدى الولايات المتحدة نحو 650 مليون دولار من أصل الـ 4.6 مليار التي وافق عليها الكونجرس في وقت سابق، من الأموال لمساعدة أوكرانيا ودول أخرى تأثرت بالوضع فيها.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعرب عن ثقته، يوم الأربعاء، في أن البيت الأبيض سيتمكن من إيجاد الموارد لمواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا حتى في حال رفض الكونجرس تلبية طلبات البيت الأبيض بشأن تخصيص التمويل.

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بايدن دعم أوكرانيا الكونجرس الولايات المتحدة
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