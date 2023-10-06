مرموش يسجل.. آينتراخت فرانكفورت يخسر من باوك في دوري المؤتمر

تلقى فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري عمر مرموش، خسارة من مضيفه باوك اليوناني بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب تومبا ستاديوم، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وتواجد مرموش على رأس تشكيل فرانكفورت الأساسي، حيث قاد الهجوم رفقة الجزائري فارس شعيبي، وينس هاوجي بمشاركة التونسي إلياس سخيري.

وكان رفاق مرموش متأخرين في نتيجة الشوط الأول بهدف، سجله أندريجا زيفكوفيتش في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني، حاول آينتراخت فرانكفورت تعديل النتيجة مرارًا وتكرارًا لتسجيل هدف التعادل.

ونجح عمر مرموش في إحراز هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 68، ثم بعد 7 دقائق غادر ملعب اللقاء لاستبداله بزميله جيسيك نجانكام.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع، أحرز باوك هدفًا قاتلًا، ليخسر رفاق عمر مرموش المباراة الثانية لهم في مجموعات دوري المؤتمر الأوروبي.

وبتلك النتيجة، احتل آينتراخت فرانكفورت وصافة جدول ترتيب المجموعة السابعة من مجموعات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي برصيد 3 نقاط خلف باوك اليوناني المتصدر وفي رصيده 6 نقاط.