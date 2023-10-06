«قضايا الدولة» تحتفل بذكرى المولد النبوي واليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور

حضر المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة الحفل الذي أقيم بنادي مستشاري قضايا الدولة بالنادي النهري بالزمالك للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف وذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.



وقد شرف الحفل كل من:

فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء الدكتور سمير فرج الخبير الاستراتيجي، وألقى كل منهما ومعالي المستشار رئيس الهيئة كلمة بمناسبة حلول هاتين المناسبتين العزيزتين.

كما شرف الحفل المستشار نجاح أحمد موسى نائب رئيس محكمة النقض مساعد أول المستشار وزير العدل.



كما حضر الحفل المستشارون نواب رئيس الهيئة:

أعضاء المجلس الأعلى، ورؤساء القطاعات.

والمستشار خالد زين الدين رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء مجلس إدارة النادي.

والمستشار محمد حسن الأمين العام.

والمستشار احمد ثابت الامين العام المساعد.

ولفيف من السادة مستشاري وأعضاء الهيئة.

صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

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