بمشاركة محمد صلاح.. ليفربول يكتفي بثنائية في شباك سان جيلواز بالدوري الأوروبي

فاز فريق ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، على ضيفه أونيون سان جيلواز البلجيكي بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس بملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

وتواجد صلاح في التشكيل الأساسي لفريق ليفربول في مواجهة الليلة أمام سان جيلواز في ثاني مباريات الريدز باليوروباليج هذا الموسم.

وشارك الفرعون المصري في المباراة رقم 150 مع ليفربول على ملعبه أنفيلد، ليحقق رقمًا تاريخيًا ضمن أرقامه القياسية العديدة مع العريق البريطاني، الذي انتقل إليه في صيف 2017، قادمًا من روما الإيطالي.

ولعب محمد صلاح شوطًا واحدًا من اللقاء، حيث غادر أرضية الميدان بعد استبداله في مطلع الشوط الثاني بزميله كورتيس جونز، وتحديدًا في الدقيقة 46، بقرار من الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز.

أحرز الهولندي ريان جرافنبيرش هدف ليفربول الأول في الدقيقة 44، من متابعة جيدة لتسديدة زميله ترينت ألكسندر أرنولد، التي ارتدت من حارس المنافس.

وأضاف البرتغالي دييجو جوتا، الهدف الثاني في الدقيقة 90+2، لتنتهي المباراة بانتصار رفاق محمد صلاح بهدفين دون رد.

وبتلك النتيجة، واصل ليفربول تصدره لجدول ترتيب المجموعة الخامسة من مجموعات الدوري الأوروبي برصيد 6 نقاط، بينما تجمد رصيد أونيون سان جيلواز عند نقطة وحيدة في المركز الثالث، وجاء تولوز الفرنسي في الوصافة وفي رصيده 4 نقاط، فيما تذيل لاسك لينز النمساوي الترتيب بلا نقاط.