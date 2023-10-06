اليوم| انطلاق ماراثون شفاء الأورمان لدعم مرضى السرطان بالأقصر.. تعرف على التفاصيل

تشهد مدينة الأقصر، انطلاق فعاليات ماراثون شفاء الأورمان، صباح اليوم الجمعة 6 أكتوبر بساحة معبد الكرنك بمشاركة 1000 متسابق، الذي يقام لدعم مرضى الأورام السرطانية في مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وإيماناً من المستشفى بأهمية الرياضة ودورها الفعال في بناء صحة الإنسان.

وعقدت اللجنة المنظمة لماراثون شفاء الأورمان، مؤتمرا صحفيا بمقر المستشفى للإعلان عن تفاصيل الماراثون الدولى بحضور الدكتورة مها الحفناوى، نائبا عن الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس الوحدة المركزية للجمعيات بالوزارة، والدكتور حمدى محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، واللواء علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، ومحمد حسين، وكيل وزارة التضامن بالأقصر، وإبراهيم صفوت مؤسس كايرو رانرز، رئيس اللجنة المنظمة، ومجلس إدارة جمعية الأورمان ومؤسسة شفاء الأورمان وقيادات المستشفى ولفيف من الإعلاميين .

وتشرف شركة"كايرو رانرز" بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ومؤسسة شفاء الأورمان على تنظيم الماراثون الدولي بالأقصر لعام 2023 لتقديم أفضل تجربة للمشاركين، حيث من المقرر أن يمر الماراثون بالمعالم المميزة بمدينة الأقصر التاريخية.

وقال إبراهيم صفوت، رئيس اللجنة المنظمة، أن الماراثون الرياضي الدولى، يشارك فيه نحو 1000 متسابق يمثلون عدد من الدول الأجنبية والعربية ومنها (السعودية، الولايات المتحدة الأمريكية، البرازيل، إيطاليا، أسبانيا، روسيا) بجانب المتسابقين المصريين من مختلف المحافظات، موضحا أنه تم انتهاء التسجيل واستقبال المشاركين من الدول المشاركة في السباقات المعتمدة للتنافس عليها بالإضافة الى التحضير للمسابقات، واستلام المتسابقين لأرقام السباق وموعد بدء الماراثون.

وأضاف، أن السباق على 4 مراحل: الأولى مسار الـ ٢١ كيلو، مسار الـ ١٠ كيلو مكرر مرتين ، مسار الـ 2 كيلو، حيث يكون التجمع والبداية من داخل معبد الكرنك من على كورنيش النيل، ويتم الجري عكس الاتجاه على كورنيش النيل، مع الاستمرار والدوران من أمام مقهى الغورية، والجري عكس الاتجاه على كورنيش النيل باتجاه معبد الكرنك، ثم الدخول معبد الكرنك من شارع كورنيش النيل حتى نقطة النهاية داخل ساحة المعبد.

ومن جانبها، أثنت الدكتورة مها الحفناوى، رئيس الوحدة المركزية للجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعي، على الصرح الطبي العملاق لمستشفيات شفاء الأورمان والتجهيزات الطبية المميزة التى تقدم الخدمات الطبية المتميزة للمرضى بالمجان، مؤكدة أن الماراثون يساهم في دعم مرضى الأورام السرطانية بالصعيد، والاستفادة من فعاليات تميز مصر دوليا، والاستمرار في تقديم مستوى تنظيم مشرف يليق بمصر بالتعاون مع الجهات المختصة، وكذلك تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة لغير المحترفين مع التوعية عن أهم التحديات طبقا لأولويات القومية.

فيما أعرب رئيس جامعة الأقصر، عن دعم الجامعة المستمر لمستشفى شفاء الأورمان الذي يخدم المرضى من أبناء محافظات صعيد مصر، مشيرًا إلى أن الجامعة لن تألوا جهدًا في تقديم كافة إمكاناتها ممثلة في كلية الطب وكوادرها البشرية لخدمة المجتمع ومساعدة مؤسسات المجتمع المدني في تأدية الدور المنوط بها في هذا الإطار، مشيراً إلى أن الماراثون الذي سينطلق اليوم من أمام معبد الكرنك بمشاركة أكثر من 1000 متسابق من مختلف الجنسيات سيكون بمثابة فرصة جيدة لتعريف العالم أجمع بالدور الحيوي والمهم الذي يقوم به مستشفى شفاء الأورمان لخدمة مرضى السرطان في محافظات الصعيد.

وأكد محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، إن الماراثون الرياضي الدولى يأتي لدعم مرضى الأورام السرطانية واستمرار نجاحات شفاء الأورمان في مختلف المجالات، بجانب الترويج لمستشفى شفاء الأورمان في مختلف دول العالم وإبراز تجربتها الرائدة وكذلك ليكون إضافة جديدة في سلسلة نجاحات مستشفى شفاء الأورمان في دعم مرضى السرطان طوال رحلتهم العلاجية، وتحقيق الهدف الأساسي"صعيد بلا سرطان"، من خلال الخدمات الطبية المميزة التى تقدمها المستشفى في علاج الأطفال والكبار.

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