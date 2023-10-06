مصرع 3 أشخاص جراء انفجار إطار سيارة أثناء إصلاحه في أطفيح

لقي 3 أشخاص مصرعهم أثناء إصلاح إطار مقطورة نقل داخل ورشة عقب انفجار الإطار بوجوههم بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم عبد الحليم الجيار رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها انفجار إطار داخل ورشة تصليح سيارات ووجود متوفين بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء إصلاح إطار سيارة نقل مقطورة انفجر الإطار الحديدي مما تسبب في مصرع 3 أشخاص جرى نقلهم إلى ثلاجة مستشفى أطفيح المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.