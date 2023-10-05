"حقوق الإنسان" بالنواب: بيان البرلمان الأوروبي مبني على الأكاذيب

قالت الدكتورة رشا إسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن قرار البرلمان الأوروبي مبني على أكاذيب لا أساس لها من الصحة، كما أن التدخل في الشأن المصري مرفوض بكافة أنواعه وأشكاله.

وأضافت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بأن الدولة المصرية لن تقبل بأن يكون أحد وصيا عليها في الشأن الداخلي، فضلا عن أن البرلمان الأوروبي دائما ما يوضع انطباعات سلبية عن مصر دون دراسة عملية على أرض الواقع،و اعتماده على قشور القضايا.

وأشارت إلى أن بعض جهات المعارضة روجت خلال الفترة الماضية لوجود مخالفات في العملية الانتخابية، وهذا أمر غير صحيح، فضلا عن أن جماعة الإخوان وقوى الشر دائما ما يحاولون التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية.

وشددت على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تدير العملية الانتخابية بنزاهة وشرف، وتقف على مسافة واحدة بين جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية قائله:" مصر ستمضي في طريقها لاستكمال عملية البناء والوصزل إلى الجمهورية الحديدة رغم أنف كل الحاقدين الذين يعتبرون أنفسهم أوصياء على هذا العالم".