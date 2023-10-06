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الجمعة 06 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور| «مياه مطروح»: سحب تجمعات الأمطار والسيول في غالبية المناطق المتضررة

سحب تجمعات مياه
سحب تجمعات مياه الأمطار والسيول
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، بأنها قامت بمعاونة مجموعات الدعم من الشركات الشقيقة بالتعامل مع نواتج الأمطار والسيول التي حلت على مدينة مرسى مطروح. 

وتمكنت مجموعات العمل على الانتهاء وسحب جميع المياه من مناطق القصر والخروبة وسد أماكن تسربها إلى المدينة، وفي الموقع الثاني والخاص بمنطقتي سوق ليبيا واللوكس تم نهو جميع الأعمال بهذه المناطق وعادت الأمور إلى طبيعتها، وانحصر العمل حاليا لجميع معدات الشركة ومعدات الدعم بمنطقة الكيلو 4 الطريق الدولى والظهير وجارٍ العمل بكل جدية ومتقدم بنسبة كبيرة جدا، يرجع استمرارية الأعمال حتى توقيته لوجود تسريبات من مخرجات جنوبية قلبي منطقة الكيلو 4، من المتوقع انتهاء الأعمال الساعة الثالثة صباحا، والعمل مستمر للتعامل مع أي بلاغات للمواطنين تخص منازل الأهالى. 

مياه مطروح: سحب تجمعات مياه الأمطار والسيول في غالبية المناطق المتضررة

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