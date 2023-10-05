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الجمعة 06 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

المنيا تشارك فى مسابقة تحدى القراءة العربى بالإمارات

محافظ المنيا
محافظ المنيا
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وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا  التهنئة لمديرية التربية والتعليم بالمنيا وجميع معلمى وطلبة مدرسة الشهيد الطيار على محمد على بيه للتعليم الابتدائى التابعة لإدارة مطاى التعليمية لترشحها لخوض منافسات أفضل مدرسة على مستوى الوطن العربى بمسابقة (تحدى القراءة العربى ) التى ستقام فى ٣١ أكتوبر الجارى بدولة الإمارات العربية المتحدة، متمنيًا لهم الفوز والتميز بالمسابقة وغيرها من المسابقات المختلفة.

وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة وتضافر جميع الجهات لدعم وتطوير المنظومة التعليمية واتباع كافة السبل وتوفير الإمكانيات اللازمة للارتقاء بالتعليم، بالإضافة إلى الاهتمام بالطلبة المتميزين من أبناء المدارس على اختلاف مراحلهم التعليمية  وتقديم كافة أوجه الدعم المادى والمعنوى اللازم لهم للاستفادة من افكارهم وابتكاراتهم فى خطط التنمية المستدامة.

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إدارة مطاي التعليمية ابتكار الإمارات العربية المتحدة التنمية المستدامة المنظومة التعليمية
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