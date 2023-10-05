زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب شمال شرق تايوان بعد إعصار كوينو

ضرب زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، اليوم /الخميس/، شمال شرق تايوان بعدما اجتاحها صباحا إعصار كوينو وتسبب في إصابة عشرات الأشخاص، وذلك وفقًا لإدارة الطقس المركزية.

ونقلت صحيفة تايوان نيوز المحلية عن الإدارة القول إن مركز الزلزال كان على بعد 59.4 كيلومترًا شرق مقاطعة هوالين، وبعمق بؤري ضحل يبلغ 10 كيلومترات، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال حتى الآن.

واجتاح إعصار «كوينو» جنوب تايوان، اليوم، مصحوبا برياح شديدة وعواصف ممطرة، مما أدى إلى إصابة 190 شخصًا دون سقوط قتلى، ومن المتوقع أن تضعف قوة الإعصار مع استمرار تحركه غربا نحو مقاطعتي قوانجدونج وفوجيان في جنوب الصين.

وتقع تايوان في منطقة نشطة للأعاصير المدارية، لكن كوينو هو ثاني إعصار يصل إلى اليابسة خلال أربع سنوات. وقد ضرب إعصار هايكوي الجزيرة في أوائل سبتمبر الماضي، ما أدى إلى إصابة العشرات.