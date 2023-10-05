الدفاع البولندية: نعتزم إنتاج عناصر من نظام الرادار "باتريوت" لتعزيز ترسانتنا العسكرية

أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك، اليوم الخميس أن بولندا وقعت اتفاقية بموجبها ستنتج شركة دفاع محلية عناصر من نظام الرادار ليستخدمها نظام الدفاع الجوي باتريوت الأمريكي الصنع، وذلك بهدف تعزيز ترسانتها العسكرية.

ونقلت صحيفة (ذا فيرست نيوز) المحلية عن بلاشتشاك قوله "نفتخر بالتوقيع على اتفاقية ستنتج على أساسها شركة (PIT-RADWAR) عناصر رادار 360 درجة، وهو أحدث رادار، والذي سيتم تجهيز نظام (باتريوت) به في الولايات المتحدة وفي بولندا".

وأضاف وزير الدفاع البولندي أن مثل هذا الإنتاج هو "مستقبل المنشأة"، مشيرا إلى أن الشركة لن تنتج هذه الرادارات فحسب، بل أيضًا رادارات لنظام (ناريو للدفاع الجوي البولندي قصير المدى) هذه معدات جيدة جدًا، وبفضل هذا الاستثمار، ستتضاعف الطاقة الإنتاجية للشركة ثلاث مرات".

واشترت بولندا عددًا من بطاريات باتريوت المضادة للصواريخ من الولايات المتحدة في محاولة لزيادة قدرات دفاعاتها الجوية.