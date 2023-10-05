محمد صلاح يغادر مباراة ليفربول وسان جيلواز بالدوري الأوروبي

غادر النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، مباراة فريقه ضد أونيون سان جيلواز البلجيكي، المقامة حاليًا على ملعب أنفيلد في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

وبدأ صلاح المباراة في التشكيل الأساسي لفريق ليفربول، وكاد أن يسجل هدفًا في الشوط الأول من اللقاء من انفراد تام بحارس سان جيلواز.

وخرج الفرعون المصري من المباراة، بعد استبداله في مطلع الشوط الثاني بزميله كورتيس جونز، تحديدًا في الدقيقة 46، بقرار من الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز.

ويتقدم ليفربول بهدف للا شئ، سجله الهولندي ريان جرافنبيرش في الدقيقة 44، من متابعة جيدة لتسديدة زميله ترينت ألكسندر أرنولد، التي ارتدت من حارس المنافس.

وشارك محمد صلاح في المباراة رقم 150 له على ملعب أنفيلد معقل حمر الميرسيسايد بمشاركته في مباراة ليفربول وسان جيلواز الجارية، ليحقق رقمًا تاريخيًا ضمن أرقامه القياسية العديدة مع العريق البريطاني.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب المجموعة الخامسة من مجموعات بطولة الدوري الأوروبي بـ3 نقاط، فيما يأتي أونيون سان جيلواز ثالثًا بنقطة وحيدة، خلف تولوز الفرنسي بنفس عدد النقاط.