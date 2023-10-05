آينتراخت فرانكفورت يتأخر أمام باوك في الشوط الأول بمشاركة مرموش

تأخر فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري عمر مرموش، في نتيجة الشوط الأول من مباراته ضد باوك اليوناني بهدف دون رد، في اللقاء الذي يقام حاليًا على ملعب تومبا ستاديوم، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وتواجد مرموش على رأس تشكيل فرانكفورت الأساسي، حيث يقود الهجوم رفقة الجزائري فارس شعيبي، وينس هاوجي.

وسجل أندريجا زيفكوفيتش هدف باوك في الدقيقة 28، ليتقدم الفريق اليوناني على رفاق مرموش في الشوط الأول من المباراة المقامة اليوم الخميس في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وكان عمر مرموش، شارك في فوز آينتراخت فرانكفورت على أبردين الإسكتلندي بهدفين مقابل هدف، سجل مهاجم الفراعنة هدف الافتتاح من ركلة جزاء.

ويحتل آينتراخت فرانكفورت وصافة جدول ترتيب المجموعة السابعة من مجموعات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي برصيد 3 نقاط خلف باوك اليوناني بنفس عدد النقاط، بينما جاء هلسنكي الفنلندي في المرتبة الثالثة، فيما يتذيل أبردين الإسكتلندي الترتيب وكلاهما بلا نقاط.