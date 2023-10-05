الأردن والإمارات تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال التعليم

بحث الأردن والإمارات سبل تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي، وفي مجال البحوث والدراسات والتقنيات الحديثة وتبادل التجارب والخبرات بين مؤسسات التعليم العالي بين دولة الامارات والأردن والدول الشقيقة، وكذلك استعراض رؤية وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات، حول تطوير استراتيجية ملحقيات التعليم وعلوم التكنولوجيا ومكاتبها التعليمية حول دول العالم.

جاء ذلك خلال زيارة الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا بالقاهرة وغير مقيم في تونس والرباط وعمان، إلى المملكة الأردنية الهاشمية، أجرى خلالها العديد من اللقاءات مع مسؤولي المؤسسات التعليمية والجامعات الأردنية والمستشارين الثقافيين في بعض السفارات.

كما التقى بطلبة دولة الامارات بالتنسيق مع سفارة الإمارات في عمّان، وحضرت اللقاء الأستاذة ايمان الحوسني ملحق فني بملحقية التعليم وعلوم التكنولوجيا في القاهرة.

والتقى الدكتور الشيخ الدكتور عمار المعلا بالطلبة الإماراتيين بحضور المستشار منصور اسحق بسفارة الدولة في عمّان، وذلك لتعريف الطلبة بمهام وأدوار مكتب التعليم وعلوم التكنولوجيا واطلاعهم على آليات وخدمات المكتب وفق اشتراطات وزارة التربية والتعليم ومعاييرها.

كما استقبل الرائد سالم مبارك العفاري نائب الملحق العسكري الشيخ د.المعلا بمقر الملحقية العسكرية، وبحضور عدد من المسئولين العسكريين، حيث تم الاطلاع على أوضاع الطلبة وأحوالهم التعليمية، وتفعيل آليات التواصل والتعرف على منظومة التعليم الإماراتية وتعميمها وتحديد التخصصات للطلبة المستجدين المتميزين.

كما التقى الشيخ د.عمار المعلا، طبقا لبيان سفارة الإمارات لدى الأردن، مع الدكتور عيسى بن فهد الرميح الملحق الثقافي السعودي في الأردن، وتم التباحث في سبل الاستفادة من التجارب التعليمية من خلال الاطلاع على الممارسات في مجال البحوث والدراسات وتصنيف الجامعات.

كما التقى الشيخ د. عمارالمعلا بالأستاذ الدكتور إسماعيل الحنطي رئيس جامعة الحسين بن طلال التقنية للتعريف برؤية وزارة التربية والتعليم في تطوير ملحقيات التعليم وعلوم التكنولوجيا بالدول وتباحث سبل التعاون المشترك في مجال البحوث والدراسات في مشاريع الإستدامة والتقنيات الحديثة.

وهنأ الشيخ د.المعلا، مروة يوسف الجاسم المستشار الثقافي البحريني في عمّان، وبحضور حسين محمد آل محمود نائب السفير وزير مفوض بمقر سفارة الدولة بالبحرين بالمنصب وتم التباحث في سبل التعاون المشترك بمجال تطوير الخدمات الطلابية وفق أفضل الممارسات والتجارب.