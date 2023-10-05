روسيا تتهم كندا بمنعها من التحدث في منتدى الأمن والتعاون في أوروبا

قال السفير الروسي المكلف بالهام الخاصة بالجرائم الأوكرانية بوزارة الخارجية الروسية روديون ميروشنيك، إن ممثل روسيا منع من فرصة التحدث في منتدى التعاون الأمني التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا OSCE.

وأفاد الدبلوماسي الروسي -في مؤتمر صحفي حسبما نقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الخميس- "بأنه تم التخطيط لعقد اجتماع أمس بشأن انتهاكات القانون الإنساني الدولي في منتدى التعاون الأمني التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، حيث يتم تمثيل وفدنا، والذي يشارك في جميع الاجتماعات ذات الصلة، كما تم التخطيط لإلقائي خطاب في المنتدى، ولكن في اللحظة الأخيرة قال رئيس المنتدى، وهو ممثل عن كندا، أنه لن يسمح لممثل روسي بالتحدث".

ووفقا للدبلوماسي الروسي، فإنه دائما ما يتم منح الممثل الأوكراني الفرصة للتحدث. وأضاف: "لا يمكن للممثل الروسي المشاركة، لأنه سيقول شيئا لا يحتاج الجمهور الغربي إلى معرفته، وقد يحرج هؤلاء الأشخاص والبلدان التي تورد الأسلحة إلى الأراضي في منطقة الصراع"، على حد وصفه.

واختتم المبعوث الروسي قوله: "على عدد من المنصات الدولية، لا يتردد مرتكبو الجرائم التي تُرتكب في أراضي المنطقة العسكرية الخاصة في انتهاز أي فرصة" للترويج لوجهات نظرهم، على حد تعبيره.