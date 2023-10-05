الرئيس الإندونيسي: نحتاج إلى تحسينات في نظام التسلح لكن الإنفاق يعتمد على الأولويات

أكد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو اليوم الخميس أن بلاده بحاجة إلى إجراء تحسينات في نظام التسلح العسكري إلا أن الإنفاق على المعدات العسكرية يجب أن يتم على أساس جدول الأولويات.

ونقلت وكالة أنباء آنتارا الإندونيسية عن ويدودو قوله بعد قيادة مراسم إحياء الذكرى الثامنة والسبعين لقوات الدفاع الوطني: "يجب أن يكون هناك جدول للأولويات، المعدات الدفاعية مهمة، لكن يجب علينا أن نرى ما إذا كانت الأشياء الأخرى أكثر أهمية، مثل هل سنذهب إلى الحرب أم لا".

وفي بيانه في حفل الذكرى السنوية للجيش الإندونيسي، حث جوكوي على إنفاق الدولة بحكمة على المعدات الدفاعية، مضيفا أن عروض اليوم أظهرت القوة الكاملة للجيش الإندونيسي.

واعترف جوكو بالحاجة إلى تحسينات في نظام التسلح العسكري، ولكن بشكل عام، معدات الدفاع التابعة للجيش الإندونيسي مناسبة، موضحا:" لا تزال هناك أشياء كثيرة نحتاج إلى تحسينها وتقييمها، لكن بشكل عام أعتقد أنها جيدة بما فيه الكفاية".

كما أعلن عن تخصيص ميزانية قدرها 39.47 تريليون روبية لتحديث المعدات الدفاعية في عام 2024 وأن الميزانية مدرجة بالفعل في قائمة إنفاق وزارة الدفاع.