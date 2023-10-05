تعرف على القائمة الكاملة لجوائز مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي برئاسة الناقد الأمير أباظة، جوائز مسابقات الدورة 39 للمهرجان الذي يقام حفل ختامه حاليا داخل مسرح ليسيه الحرية.
وجاءت الجوائز كالاتي:
جوائز الأفلام القصيرة
جائزة أحسن فيلم روائي قصير (ضوضاء - الجزائر)
جائزة أحسن فيلم وثائقي قصير (صمود - فلسطين)
جائزة لجنة التحكيم الخاصة (حجر معسل - مصر)
تنويه خاص لفيلم (مونتاج عاطفي - إيطاليا)
جوائز الأفلام الطويلة
جائزة أحسن فيلم (حجر أسود - اليونان)
جائزة لجنة التحكيم الخاصة (ماتريا - أسبانيا)
جائزة أحسن مخرج (سبيروس جاكوفيديس- حجر أسود - اليونان)
جائزة أحسن سيناريو (الفارو جاجو- ماتريا - أسبانيا)
جائزة أحسن ممثل (خوليو جورج كاتسيس - حجر أسود - اليونان)
جائزة أحسن ممثلة (اليني كوكيدو- حجر أسود - اليونان)
جائزة أحسن إسهام فني «أغنية» - البوسنة والهرسك
جائزة أحسن فيلم عربي «سلم وسعى» - المغرب
جوائز مسابقة الفيلم المصري
جائزة أحسن فيلم (الصف الأخير - شريف محسن)
جائزة لجنة التحكيم
(أما عن حالة الطقس- أحمد حداد)
أحسن إخراج (جائزة صلاح ابوسيف)
(اختيار مريم - محمود يحيى)
جائزة أحسن سيناريو (جائزة وحيد حامد)
(الصف الأخير- شريف محسن- مي زيادة- علاء محسن)
جائزة أفضل ممثل (جائزة أحمد زكي)
(محمد رضوان- فيلم اختيار مريم) جائزة أفضل ممثلة (جائزة نبيلة عبيد)
(رشا سامي- فيلم اختيار مريم)
جوائز مسابقة الشباب للأفلام القصيرة
جائزة أولى
(فيلم مزاهر- إخراج ملك حسن)
جائزة ثانية
(هذه البحيرة ليست ماءً- روان شوقي)
جائزة ثالثة
(فيلم محدش شاف- سلمى إبراهيم)
تنويهات وإشادة اللجنة
(فيلم مدينة الأموات - محمد محمود الجنزوري)
(فيلم ميت بالصدفة - أسامة العزاز)
(فيلم زي كل مرة - حسن حسن يوسف)
(فيلم أسنان النيل - منار سعيد)