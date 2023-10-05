رئيس مدينة أطسا: رصد مخالفات المباني على مدار الساعة في مهدها

شدد أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة اطسا، بتطبيق القانون على غير الملتزمين دون تهاون، واستمرار الحملات اليومية لإيقاف محاولات التعدي بالبناء المخالف في مهدها، وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن.

فيما صرح المسئول الإعلامي بالمركز بقيام الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة إطسا قيام الأجهزة التنفيذية، بقيادة محمد أبوالقاسم نائب رئيس المركز لشئون القرى يرافقه رئيس الوحدة المحلية بجردو ومسئولي المتابعة الميدانية بالمركز وفنيون الوحدة ومسئول الجمعية الزراعية بالتصدي لعدد ٦ حالات تعدي على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني بمساحة إجمالية ٩٠٠ متر تقريبا.

وأسفرت الحملات عن إزالة ٤ حالات وهي عبارة عن فك شدة خشبية لاسقف دور أرضي. وحالة إزالة قواطيع وفك شدة خشبية الأعمدة الدور الأرضي وحالة عبارة عن فك شدة خشبية الأعمدة دور أرضي.

وفي السياق.. نفسه قامت الوحدة المحلية بمنية الحيط بفك شده خشبيه عباره عن اعمده بالجعافر علي مساحة 175تقريبا خارج الحيز العمراني، وفك شده خشبيه بناحية الغابه عباره عن أعمدة دور اول علوي خارج الحيز العمراني علي مساحة 175تقريبا، وأيضا قامت الوحده المحليه بمطول بفك شدة خشبية بالدور الثاني علوى بقرية م.حلفا خارج الحيز العمراني.

كما قامت الوحدة المحلية بقلمشاة بالتصدي لعدد ٣ حالات تعدي على الأرض الزراعية بناحية عزبه بريك وقريه قلمشاه، الأولي بعزبه بريك علي مساحة ٢٥٠متر والثانية بناحية قرية قلمشاه علي مساحة ٨٥متر، والثالثة بناحية قرية قلمشاه علي مساحة ٨٥ متر.

وأكد رئيس المركز أنه وجه رؤساء الوحدات المحلية بالتصدي بكل حسم وحزم في تنفيذ القانون على المخالفين وعدم التهاون في تنفيذ كافة الإزالات لمخالفات المباني بجميع أشكالها وفي مهدها للحفاظ على الرقعة الزراعية كونها أمن قومي.

وجاء ذلك في إطار التصدي ومواجهة التعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية والتعدي داخل الحيز وأملاك الدولة.