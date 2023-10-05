روسيا تزود روبتين يستخدمان لإجلاء الجرحى وزرع الألغام بالذكاء الاصطناعي

ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أنه من المقرر أن يتم تزويد المنصتين الروبوتيتين الروسيتين المستخدمتين لإجلاء الجرحى وزرع الألغام بالذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن تجهيز الروبوتات المقاتلة بالذكاء الاصطناعي سيمكنها من أداء مناوبات قتالية بشكل مستقل في ميدان القتال.

وأضافت القناة - اليوم الخميس أن الاختبارات الأولى للروبوتات في منطقة العملية العسكرية الخاصة يخطط لها في أكتوبر الجاري.

يذكر أن الروبوت يستخدم لإجلاء الجرحى ونقل الحمولة، وتم تزويده بالشاسي المجنزر وتجهيزات خاصة باجتياز الموانع، ما يضمن له قابلية عالية للسير في مناطق خالية حيث يمكن أن يتسارع حتى 15 كيلومترا في الساعة.

ويبلغ مدى عمل الروبوت 700 متر، لكن تلك المسافة يمكن أن تزداد حتى 5 كيلومترات في حال استخدم جهاز ترحيل الإشارات اللاسلكية.

ويزن الروبوت 250 كيلوجراما وبإمكانه أن يحمل 100 كيلوجرام من الحمولة، ويمكن أن يسلح برشاش عيار 7.62 ملم وقاذف قنابل، فله نموذجان يستخدم أحدهما في العملية العسكرية الخاصة كروبوت تلغيم وناقلة، أما النموذج الآخر فيمكن أن يكون روبوتا انتحاريا يستخدم لمرة واحدة.

يشار إلى أن الروبوتين المذكورين يتم التحكم فيهما حاليا في منطقة العملية العسكرية الخاصة من قبل جندي يقوم بتشغيلهما، أما في حال تزويدهما بالذكاء الاصطناعي فيمكنهما أداء المهام الموكلة إليهما بشكل مستقل بدون تدخل مشغل.