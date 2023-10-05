جامعة كفر الشيخ تحصد 4 مراكز أولى بالمبادرة الوطنية للمشروعات الذكية

أعلن الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ فوز الجامعة *بالمركز الأول* في الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، على مستوى محافظة كفر الشيخ، في فئة المشروعات كبيرة الحجم، *والمركز الأول* فئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة) *والمركز الاول* فئة المبادرات والمشاركات المجتمعية (الغير هادفة للربح) *والمركز الاول* فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة والتي تمت تحت اشراف الدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما أشار الدكتور عبد الرازق دسوقي، الى ان جامعة كفر الشيخ حصدت عشرة مراكز من جملة ١٨ مركز على مستوى المحافظة واكد ايضا الى ان تلك المبادرة جاءت تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتحقيقًا للجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة.

صرح رئيس جامعة كفر الشيخ، فوز الجامعة بعشرة مراكز من جملة ثمانية عشر مشروعا فائزا على مستوي محافظة كفر الشيخ فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية حيث

شملت المشروعات الفائزة طبقا للفئات:

1- فئة المشروعات كبيرة الحجم

- فاز مشروع "التخلص من الكتل الحيوية النباتيةالموجودة فى قشر الأرز ومخلفات قصب السكر وإنتاج مواد السيليكون النانونيه واستخدامه فى تصنيع المصباح الثنائي" بالمركز الاول معهد النانو تكنولوجي الدكتور علا محمد البردى والفريق

- وفاز مشروع "كبسولة حيوية ذكية من ثاني اكسيد الكربون وصافي انبعاث صفري" المركز الثاني كلية الزراعة الدكتور السيد بلال والفريق

2- فئة المشروعات المتوسطة

فاز مشروع "تجميع ورد النيل وانتاج مواد نانومترية من مستخلصاته لمعالجة مياه الصرف وبعض الأغراض الطبية "المركز الثاني معهد النانو تكنولوجي الدكتور علا البردى والفريق

3- فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة

فاز مشروع مشروع طائرة زراعية بدون طيار تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعى ونقل البيانات عن طريق الضوء والطاقة المستدامة المركز الثاني كلية الهندسة المهندس احمد عماد الدين لطفي والفريق

4- فئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة)

فاز مشروع روبوت ذاتي الحركة للتخلص من العشب الضار باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والرؤية باستخدام الحاسب الآلي المركز الاول كلية الهندسة دكتورة غادة هميســـة والفريق.

5- فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة

فاز مشروع " الاستفادة من الخامات البيئية المستهلكة وتقنيات النسيج الالكتروني فى تنفيذ مجموعة من الملابس النسائية ومكملتها المسايرة للموضة طبقا لرؤية مصر 2030" المركز الاول كلية التربية النوعية دكتورة مروة خنافير والفريق

وفاز مشروع " نظام ذكي لتحلية وتنقية المياه يعمل كليا بالطاقة الشمسية" المركز الثاني كلية الهندسة دكتور عبدالله وجيه والفريق

6- فئة المبادارت والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح

فاز مشروع "نقل البيانات وتأمينها عن طريق الضوء باستخدام تقنية ال LiFi" بالمركز الاول كلية الهندسة المهندس أحمد طارون والفريق

ومشروع - الصيدلية الذكية – كلية الذكاء الاصطناعي دكتور صيام والفريق

ومشروع - المصعد الذكى – كلية الذكاء الاصطناعي أنس عبد العظيم والفريق

وقد فاز مشروع " طائرة زراعية بدون طيار تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعى ونقل البيانات عن طريق الضوء والطاقة المستدامة" بمشروع السفير لمحافظة كفر الشيخ هذا العام. وتم عرض مشروع السفير فى احتفالية تكريم مشروعات المحافظة بمحافظة المنوفية من خلال مشرف المشروع د. غادة هميســه ومشاركة الطلاب أحمد عماد الدين لطفي والطالب أحمد محمد الطارون.

ووجه الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ الى ضرورة الاهتمام بآليات نشر ثقافة التغير المناخي والتحول الأخضر والاستدامة بالجامعة، وزيادة وعى الطلاب بالتغير المناخية وتوسيع دائرة إدراكهم وثقافتهم، من خلال تنظيم الندوات والمحاضرات وورش العمل ذات الصلة بقضايا البيئة والمناخ، وتنفيذ المشروعات البحثية.