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الخميس 05 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

حسين الجسمي يطرح أحدث أغانيه بعنوان " الله يخليك لأهلك "

الجسمي
الجسمي
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من رؤيته الموسيقية وألحانه، طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي  أحدث أغنياته المنفردة بعنوان "الله يخليك لاهلك"، وهي من الأغنيات العاطفية التي تترجم مشاعر المحبة والإشتياق بأسلوب يعبر عن أحاسيس غياب المحبوب، متعاونًا في كلمات الأغنية مع الشاعر علي الفضلي.. وتقول في مطلعها:
الله يخليك لاهَلك
تعال انا مشتاق لك
قلبي اذا نبضه سِكت
والله ترى مااحـلّـلِك
بموت من شوقي عليك
أبيك واكثر من ابيك
ياللي انت في عمري شريك
قلبي انا سجّلته لك..
ويجدد الجسمي تعاونه في التوزيع الموسيقي لأغنية " الله يخليك لاهلك" مع المايسترو وليد فايد، وفي عملية المكساج والماستر مع جاسم محمد، حيث تم تسجيل الأغنية في استوديوهات فنون الإمارات في دبي.
وعرضت أغنية "الله يخليك لاهلك" من خلال فيديو ممنتج تضمن كلمات الأغنية، وبشكل حصري عبر القناة الرسمية للفنان حسين الجسمي في موقع YouTube، بالاضافة الى نشرها وعرضها عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وجميع المكتبات والمنصات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات.


 

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