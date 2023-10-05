دبلوماسي روسي: مهام خبراء الناتو الإستراتيجيين الأساسية في أوكرانيا هي إطالة أمد النزاع

قال نائب ممثل روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مكسيم بوياكيفيتش، إن مهام خبراء حلف شمال الأطلسي (الناتو) الاستراتيجيين الأساسية في أوكرانيا هي "إطالة أمد النزاع قدر الإمكان".

وأضاف -في كلمة اليوم /الخميس/ في اجتماع للمجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية- "من الواضح أن الأهداف الحالية لرعاة نظام كييف لا تشمل تحقيق تفوق عسكري حقيقي على مجموعة القوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة. فتحقيق النصر العسكري على روسيا أمر مستحيل، والغرب يدرك ذلك جيدا... لذلك فإن المهام الحالية للاستراتيجيين في الناتو هي إطالة أمد النزاع قدر الإمكان ونزيف أوكرانيا بالمعنى الحرفي للكلمة، وكذلك محاولات إضعاف الإمكانات العسكرية لبلادنا على أمل إثارة زعزعة الاستقرار السياسي الداخلي".

وتابع الدبلوماسي القول إن "روسيا ترى ذلك، وتتفهمه، وستعمل باستمرار على القضاء على جميع التهديدات التي خلقتها النخب السياسية المعادية لروسيا في دول الناتو، مؤكدا أن تصرفات الغرب المناهضة لروسيا تساهم في تعاضد المجتمع الروسي بشكل إضافي".

يذكر أن موسكو أرسلت مذكرة لحلف الناتو دعته فيها للكف عن إمداد نظام كييف بالأسلحة، وأن أي شحنة أسلحة متجهة لأوكرانيا ستكون هدفا مشروعا للقوات الروسية.