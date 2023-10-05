رأس عربية تمنح وست هام انتصارًا على فرايبورج بالدوري الأوروبي

خطف فريق وست هام يونايتد الإنجليزي، مساء اليوم الخميس، انتصارًا صعبًا من مضيفه فرايبورج الألماني بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب أوروبا بارك، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

نجح فريق المطارق في العودة إلى لندن بفوز ثمين خارج الديارن بفضل رأس عربية منحته هدف الفوز على الفريق الألماني، وكذا صدارة مجموعته في الدوري الأوروبي.

افتتح البرازيلي لوكاس باكيتا التهديف مبكرًا لصالح الضيوف في الدقيقة الثامنة، قبل أن يتعادل رونالد سالاي في الدقيقة 49.

وجاء دور المدافع المغربي نايف أكرد، الذي سجل هدف الحصول على الثلاث نقاط، برأسية قوية مستفيدًا من كرة من ركلة ركنية نفذها زميله جيمس وارد براوس، ليضعها في شباك الحارس أتوبولو في الدقيقة 66، لتنتهي المباراة بفوز وست هام على فرايبورج بنتيجة 2-1.

بتلك النتيجة، احتل وست هام صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى من مجموعات الدوري الأوروبي برصيد 6 نقاط، فيما جاء فرايبورج في الوصافة وفي رصيده 3 نقاط.