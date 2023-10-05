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الخميس 05 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

زاخاروفا: مصير «مجموعة مينسك» المعنية بناجورنو كاراباخ يعتمد على منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

المتحدثة الرسمية
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
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أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مصير مجموعة مينسك المعنية بإقليم ناجورنو كاراباخ يعتمد على مجلس وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المخول باتخاذ قرار بهذا الشأن.

وقالت زاخاروفا - لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الخميس- "إن الضوء الأخضر لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن هذا الإقليم قد تم منحه من خلال الوثائق النهائية للاجتماع الإضافي لمجلس الأمن والتعاون في أوروبا في مارس 1992".

وأضافت "بالنسبة إلى مصير هذه المجموعة، فإن القرار الرسمي بشأن هذه المسألة مخول باتخاذه من قبل المؤسسة الدولية التي أنشأتها، وهو المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

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وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا مينسك
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