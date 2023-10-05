الدوري الأوروبي.. برايتون يعود من فرنسا بتعادل ثمين أمام مارسيليا

حقق فريق برايتون أند هوف ألبيون الإنجليزي، تعادلًا ثمينًا خارج الديار أمام نظيره أولمبيك مارسيليا الفرنسي بهدفين لمثلهما، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، بملعب أورانج فيلدوروم، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

عاد برايتون من بعيد في اللقاء، حيث كان متأخرًا بهدفين في الشوط الأول، وسجل لاعبوه ثنائية في الشوط الثاني.

أحرز شانسيل مبيمبا الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 19، وأضاف زميله جوردان فيرتو ثاني الأهداف في الدقيقة 20.

وقلص باسكال جروس الفارق بهدف أول لصالح الضيوف في الدقيقة 54 من صناعة كاورو ميتوما، قبل أن يدرك البديل جواو بيدرو التعادل لطيور النورس في الدقيقة 88 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة، حصد برايتون أول نقطة له في مشوراه ببطولة الدوري الأوروبي، ليحتل المركز الرابع والأخير بجدول ترتيب المجموعة الثانية من مجموعات اليوروباليج، فيما احتل مارسيليا وصافة الترتيب بنقطتين خلف أيك أثينا اليوناني المتصدر بـ4 نقاط.