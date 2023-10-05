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الخميس 05 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

غدا محافظة المنيا تستقبل رالي "تحدي عبور مصر" 2023

رالى تحدى عبور
رالى تحدى عبور مصر
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أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا عن وصول رالي "تحدي عبور مصر" غدا الجمعة ، إلى محافظة المنيا كمحطة راحة وتوقف للمشاركين على مدار يومين، وذلك ضمن جهود وزارة السياحة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، مؤكداً استمرار جهود المحافظة لتنشيط السياحة ووضع المنيا على الخارطة السياحية ضمن باقي محافظات الجمهورية.

وقال المحافظ ، أن الرالي يهدف لتنشيط وترويج حركة السياحة الداخلية والدولية، مؤكداً تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة، ووجه إدارة السياحة بتسهيل كافة الإجراءات أمام المشاركين في الرالي، داعياً كافة المشاركين فيه لزيارة المحافظة مرة أخري بصحبة أسرهم لزيارة معالم المنيا السياحية، حيث تضم مواقع أثرية من عصور تاريخية مختلفة ومقومات سياحية متكاملة.

جدير بالذكر، أن الرالي هذا العام يتم خلال الفترة من 5-14 أكتوبر الجاري، لقطع مسافة 2900 كم، باستخدام الدراجات النارية، و بمشاركة عدد من الدول والجنسيات وينظمه نادى روتارى الإسكندرية بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ونادى السيارات والرحلات المصرى تحت رعاية وزارة السياحة، ويضم مشاركين من جنسيات أجنبية متعددة .

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أسامة القاضي محافظ المنيا الهيئة المصرية العامة للتنشيط المنظومة السياحية المنيا تنشيط السياحة
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