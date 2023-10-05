الدوري الأوروبي.. محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام سان جيلواز

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة أونيون سان جيلواز البلجيكي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

يستضيف فريق ليفربول، اليوم الخميس، نظيره أونيون سان جيلواز، على ملعب أنفيلد، في مباراة تنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود محمد صلاح هجوم الريدز بمعاونة دييجو جوتا وداروين نونيز، كما عاد ترينت ألكسندر أرنولد للتشكيل الأساسي من جديد بعد تعافيه من الإصابة.

كان ليفربول، فاز على لاسك لينز النمساوي بالجولة الماضية في بطولة الدوري الأوروبي بنتيجة 3-1، سجل خلالها محمد صلاح الهدف الثالث.

تشكيل ليفربول لمواجهة سان جيلواز

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أرنولد، إبراهيما كوناتي، جاريل كونساه، كوستاس تسيميكاس

خط الوسط: واتارا إيندو، هارفي إيليوت، جرافنبيرش

وفي الهجوم: محمد صلاح ، داروين نونيز، دييجو جوتا.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب المجموعة الخامسة من مجموعات بطولة الدوري الأوروبي بـ3 نقاط، فيما يأتي أونيون سان جيلواز ثالثًا بنقطة وحيدة، خلف تولوز الفرنسي بنفس عدد النقاط.