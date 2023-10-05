رئيس مدينة أشمون يوجه بتسريع معدلات الإنجاز بملف التصالح وأملاك الدولة

عقد خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية اليوم إجتماعاً تنسيقياً مع رؤساء الوحدات المحلية القروية بمقر مكتبة بديوان عام مجلس مدينة أشمون، بحضور علاء أبو حشيش ، رمضان محمدي ، سعيد أبو السعود نواب رئيس المدينة ، والمهندسة عبله إبراهيم مدير الإدارة الهندسية ، عبد المنعم عيسى مدير إدارة أملاك الدولة ، ربيع الاشموني مدير إدارة المجالس ، عبد العليم أحمد عبد العليم مدير إدارة الأزمات ، محمد السيد مسئول المتغيرات المكانية، و رؤساء الوحدات المحلية القروية.

إستهل النمر الإجتماع بتقديم التهنئة لجميع الحضور بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وإنتصارات أكتوبر المجيدة، وخلال الإجتماع تم مناقشة أخر مستجدات الموقف الحالي لملفات التصالح علي مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة والمتغيرات المكانية وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لدفع منظومة العمل حرصاً على الصالح العام

ووجه بضرورة إستمرار عمل الأرشفة لجميع ملفات التصالح وربطها بالمنظومة الإلكترونية والتحديث الدائم والمستمر لكافة البيانات لضمان صحة ودقة البيانات ومنع التلاعب بها، وذلك لسرعة البت في كافة الطلبات المقدمة للمواطنين لتقنين أوضاعهم المعيشية ، كما وجه بتقديم كافة التيسيرات اللازمة لدفع منظومة العمل بتلك الملفات الهامة والحيوية حرصاً علي الصالح العام .

خلال الإجتماع تم مناقشة الإستعدادات الدورية والمكثفة بأشمون ورفع درجة الإستعداد القصوى لمجابهة نوات موسم الشتاء وهطول الأمطار، تحسبا لحالة الطقس المتقلب ، وكذا القيام بنظافة وتطهير بلاعات صرف الأمطار بصفة مستمرة وذلك إستعداداً للتعامل الفورى والسريع مع أي أحداث أو أزمات طارئة من أمطار وسيول والوقوف علي الجاهزية التامة لجميع المعدات لمجابهة موسم الشتاء .

وكلف النمر نواب رئيس المدينة و رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة لأعمال صيانة خطوط الإنارة والشدات الكهربائية ومراجعة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وإتخاذ كافة التدابير اللازمة بالتنسيق مع شركة كهرباء أشمون منعاً من حدوث أي أضرار أثناء هطول الأمطار حرصاً على سلامة المواطنين، كما وجه بتكثيف الحملات التموينية والصحية والبيطرية علي الأسواق والتصدي لكافة الممارسات الإحتكارية والقضاء على جشع التجار ومنع إستغلال المواطنين، والتفاعل الفوري مع أي بلاغات والسيطرة علي الأسواق لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ، وشدد على إستمرار حملات رفع كافة الاشغالات وكذا الإعلانات الغير مرخصة بالشوارع والميادين ، مع التواصل الدائم مع المواطنين وحسن إستقبالهم والإستماع إلي شكاواهم والعمل على حلها ميدانياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.