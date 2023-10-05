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الخميس 05 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

البنك الدولي: الشرق الأوسط وإفريقيا الأكثر تضررا من تغيير نظام الاقتصاد العالمي

البنك الدولي
البنك الدولي
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قالت مجموعة البنك الدولي إن الصدمات غير المسبوقة التي شهدتها أنظمة الغذاء العالمي، قد أثرت بصورة كبيرة في السنوات الماضية على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باعتبارها أكثر المناطق استيراد للمواد الغذائية بالتوازي مع تغييرات المناخ التي سببت زيادة في شح المياه.

ذكر تقرير" بناء قدرة الأنظمة الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الصمود في مواجهة الصدمات" الصادر عن مجموعة البنك أن المنطقة أصبحت معرضة بشدة لصدمات السوق العالمية التي عطلت سلاسل الإمداد، ودفعت أسعار المواد الغذائية لمستويات قياسية.

أشارت مجموعة البنك إلي أن تلك الآثار تسببت في وجود أزمة انعدام الأمن الغذائي، خصوصا مع تأثر المزارعون والفئات الأكثر احتياجا ضمن الفئات الأكثر تضررا وهو ما يهدد بآثار طويلة الأمد على الصحة وسبل كسب الرزق.

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البنك الدولي الغذاء العالمي الشرق الأوسط شمال إفريقيا تغييرات المناخ
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