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الخميس 05 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كولر يجتمع بطبيب الأهلي للاطمئنان على حالة المصابين

كولر مع طبيب الأهلي
كولر مع طبيب الأهلي
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عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، للاطمئنان على الحالة الطبية الخاصة بلاعبي الفريق.

جاء ذلك على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

واطمأن المدير الفني على البرنامج العلاجي الذي يؤديه عمرو السولية وكريم نيدفيد وصلاح محسن، ودرجة تقدمهم في تنفيذ مراحل العودة إلى التدريبات الجماعية.

كان الفريق قد واصل تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي التي تجمع الفريقين في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني للفريق على عقد محاضرة للاعبي الفريق، ناقش خلالها عددًا من الأمور الفنية المتعلقة بالاستعداد للمباراة، في ضوء تجهيز الجميع بالشكل المناسب من أجل استمرار العروض القوية بمختلف البطولات.

كان الفريق قد تأهل إلى نهائي كأس مصر موسم 2022-2023، بعد أن تغلب على فريق إنبي بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الأربعاء على استاد القاهرة الدولي.

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مارسيل كولر النادي الاهلي أحمد جاب الله عمرو السولية
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