إصابة شاب سقط في ماكينة أثناء دراس محصول الأرز بالفيوم

أصيب شاب بإصابات خطيرة، ونجا من الموت بأعجوبة بعدما سقط في ماكينة هرس أثناء قيامه بدراس محصول الأرز في إحدى قرى الفيوم، فيما تمكن ذويه والعمال من إنقاذه قبل أن تلتهمه الماكينة، بينما هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور، لنقل المصاب للمستشفى واتخاذ الإجراءات اللازمة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد ورود إشارة من مرفق إسعاف الفيوم، بسقوط شاب داخل ماكينة دراس الأرز أثناء عمله في الحقل بعزبة إدوارد التابعة للوحدة المحلية بالبسيونية بدائرة مركز شرطة الفيوم، وإصابته بإصابات خطيرة.



دفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارة إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ إصابة شاب يدعى أحمد عبد الناصر أحمد محمد، بإصابات خطيرة في القدم اليسرى، حيث جرى نقله إلى مستشفى الفيوم العام، وتم بتر رجله اليسرى بالكامل، كما جرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة له لحين استقرار حالته والتصريح بخروجه من المستشفى.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.