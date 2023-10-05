اقرأ غدا في "البوابة".. 50 عامًا على انتصار أكتوبر في يوم العزة والكرامة

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 6 أكتوبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

50 عامًا على انتصار أكتوبر في يوم العزة والكرامة

صراع البحار.. اتهامات بريطانية لروسيا بالتخطيط لضرب سفن مدنية بالبحر الأسود

.. وموسكو تخطط لإنشاء قاعدة بحرية بالمنطقة الانفصالية الجورجية

البحث عن حليف.. زيلينسكي في إسبانيا من أجل تعزيز الدفاع الجوي

جبهات قتال.. أذربيجان تعتقل رئيس ناجورنو كاراباخ الانفصالي السابق

مخاوف من اندلاع الحرب بين صربيا وكوسوفو في ظل انشغال العالم بالصراع الأوكراني الروسي

7 أيام على الإنسحاب.. القوات الفرنسية تغادر النيجر خلال أسبوع