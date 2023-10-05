ads
الخميس 05 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في "البوابة".. 50 عامًا على انتصار أكتوبر في يوم العزة والكرامة

جريدة البوابة
جريدة البوابة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 6 أكتوبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

50 عامًا على انتصار أكتوبر في يوم العزة والكرامة
صراع البحار.. اتهامات بريطانية لروسيا بالتخطيط لضرب سفن مدنية بالبحر الأسود
.. وموسكو تخطط لإنشاء قاعدة بحرية بالمنطقة الانفصالية الجورجية
البحث عن حليف.. زيلينسكي في إسبانيا من أجل تعزيز الدفاع الجوي
جبهات قتال.. أذربيجان تعتقل رئيس ناجورنو كاراباخ الانفصالي السابق
مخاوف من اندلاع الحرب بين صربيا وكوسوفو في ظل انشغال العالم بالصراع الأوكراني الروسي
7 أيام على الإنسحاب.. القوات الفرنسية تغادر النيجر خلال أسبوع

ads
انتصار اكتوبر زيلينسكي أذربيجان
ads