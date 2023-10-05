قتلى وجرحى إثر هجوم على حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية بحمص السورية

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الخميس، سقوط قتلى وجرحى إثر استهداف إرهابى بمسيرات لحفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية بحمص.

وأوضحت الوزارة - في بيان لها أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - أن التنظيمات الإرهابية المسلحة استهدفت حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيّرات تحمل ذخائر متفجرة وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى من مدنيين وعسكريين وعشرات الجرحى بينهم إصابات حرجة في صفوف الأهالي المدعوين من نساء وأطفال، إضافة إلى عدد من طلاب الكلية المشاركين في التخرج.

وأكدت الوزارة أن القيادة العامة للجيش السوري والقوات المسلحة تعتبر هذا العمل الإرهابي الجبان عملا إجراميا غير مسبوق، مشددة على أنها سترد بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات الإرهابية أينما وجدت، ومحاسبة المخططين والمنفذين لهذا العمل الإرهابي.

ونعت وزارة الدفاع السورية شهداء وجرحى الحادث الإرهابي وقالت إنه "إمعانًا في نهجها الإجرامي واستمرارها في سفك الدم السوري قامت التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة ظهر اليوم باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيّرات تحمل ذخائر متفجرة وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء من مدنيين وعسكريين ووقوع عشرات الجرحى.