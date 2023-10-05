الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة الإسماعيلي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي التي تجمع الفريقين في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

حرص مارسيل كولر، المدير الفني، على عقد محاضرة للاعبي الفريق، ناقش خلالها عددًا من الأمور الفنية المتعلقة بالاستعداد للمباراة في ضوء تجهيز الجميع بالشكل المناسب، من أجل استمرار العروض القوية بمختلف البطولات.

كان الفريق قد تأهل إلى نهائي كأس مصر موسم 2022-2023، بعد أن تغلب على فريق إنبي بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الأربعاء على استاد القاهرة الدولي.

سجل ثلاثية الأهلي في شباك إنبي كل من علي معلول وأنتوني موديست وإمام عاشور، ليحجز الفريق مقعده في نهائي البطولة.