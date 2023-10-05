الدوري السعودي.. التعاون يضرب الطائي بثلاثية نظيفة

اكتسح فريق التعاون، نظيره الطائي بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

شهدت المباراة، تألق الإسباني ألفارو ميدران لاعب التعاون، الذي صنع هدفين وسجل هدفًا آخرًا، اختتم به الثلاثية.

افتتح موسى بارو التهديف في الدقيقة 11، قبل أن يضيف جواو بيدرو الهدف الثاني بعد دقيقتين من إحراز الهدف الأول، ثم سجل ألفارو ميدران ثالث الأهداف في الدقيقة 57 من زمن اللقاء.

بهذا الفوز، اعتلى التعاون قمة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) مؤقتًا برصيد 22 نقطة، فيما احتل الطائي المركز الخامس عشر وفي رصيده 7 نقاط.