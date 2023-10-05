الليلة.. كورال هارمونى في ضيافة "cbc"

في إطار احتفالات قناة "cbc" باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، تستضيف الليلة فرقة كورال هارموني عربي.

ويقدم الكورال باقة مميزة من الأغاني الحديثة والكلاسيكية والفلكورية،

وتقدم قناة "cbc" على مدار يومي الخميس والجمعة، تغطية خاصة احتفالا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر.

وتستضيف القناة مجموعة من أبطال أكتوبر، الذين يتحدثون لأول مرة، عن انجازات حققوها على الجبهة، كما تقدم القناة فرقتى هارمونى، وفرقة السمسمية، لتقديم عدد من الأغانى.

وتنقل القناة من خلال شبكة مراسليها، الإحتفالات التى تنظمها محافظات مصر للإحتفال بأكتوبر، وتستمر تغطيات القناة الخاصة بإحتفالات أكتوبر على مدار الساعة.