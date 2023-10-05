هل يلحق بالكلاسيكو؟.. تفاصيل إصابة ليفاندوفسكي مع برشلونة

تلقى فريق برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، ضربة موجعة بعد الكشف عن تفاصيل إصابة مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي يغيب عن الملاعب لفترة تقترب من شهر، ما يعني تضاؤل فرصة لحاقه بالكلاسيكو أمام ريال مدريد.

وتعرض ليفاندوفسكي لإصابة قوية خلال مباراة برشلونة أمس الأربعاء، أمام بورتو البرتغالي ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وفاز البلوجرانا على بورتو بهدف للا شئ، سجله البديل فيران توريس، الذي حل بديلًا للمهاجم البولندي في الدقيقة 34، ليغادر على إثرها أرضية الميدان متأثرًا بإصابته.

وأوضح نادي برشلونة اليوم الخميس، تفاصيل إصابة روبرت ليفاندوفسكي، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني.

وأفاد النادي الكتالوني في البيان: «الفحوصات الطبية أثبتت إصابة ليفاندوفسكي بالتواء في الكاحل الأيسر».

وأضاف البيان: «روبرت سيغيب لفترة، وسنراقب مدى تعافيه»، لتزداد التكهنات حول لحاقه بالمواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو بالدوري الإسباني.

وبحسب صحيفة «سبورت» الكتالونية، فإن ليفاندوفسكي قد يغيب عن برشلونة لما يزيد عن شهر، ما يعني احتمالية غيابه عن مباراة ريال مدريد، في كلاسيكو الدوري الإسباني.

وذكرت بعض الصحف الإسبانية، أن ليفاندوفسكي سيغيب عن برشلونة في 4 مباريات على الأقل في مختلف المسابقات.

ويغيب ليفاندوفسكي عن 4 لقاءات، هم: غرناطة وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني، وأمام شاختار دونيستك في دوري أبطال أوروبا، وريال مدريد في كلاسيكو الأرض.