بينهم أطفال.. إصابة 8 أشخاص بعقر كلب فى الدقهلية

استقبلت مستشفى ميت سلسيل المركزي بمحافظة الدقهلية، اليوم 8 مصابين بينهم 6 أطفال جراء تعرضهم لعقر كلب ضال بنطاق مركز الكردي وجري إسعافهم وتلقى مصل المضاد لعقر الكلب وإخطار مجلس المدينة والطب البيطري وشرطة المرافق لتعقب الكلب لكونه مسعور.

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود اشارة من مستشفي ميت سلسيل المركزي لمأمور مركز شرطة الكردي بوصول 8 أشخاص بينهم 6 أشخاص مصابين بعقر كلب

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الكردي الي مكان البلاغ بالفحص تبين اصابة كلا من « يوسف محمد عبد الفتاح، 10 أعوام، أحمد عز العرب لبيب السيد 13 عاماً، آلاء محى سالم، 27 عاماً، محمود عبد الحميد كمال،10 أعوام،سما رضا أحمد الوصيف، 10 أعوام،رواء احمد محمد حميده، 8 أعوام، بشري محمد حسانين، 62 عاماً،أحمد عزت محمد الشحات، 10 أعوام جميعهم مقيمين بالكردي، مصابين بجروح متفرقة بعد أن عقرهم الكلب وجرى نقلهم إلى مستشفى لتلقى العلاج اللازم لتقديم الإسعافات اللازمة لهم ، وإعطائهم مصل الكلب.

جري متابعة حالة المصابين بالمستشفى، وإخطار مجلس المدينة والطب البيطري بالدقهلية لتعقب الكلب، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية