وصول سيارات الدعم من البحيرة والإسكندرية للتعامل مع سيول مطروح.. صور

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، اليوم الخميس، وصول سيارات الدعم "الطوارئ" من شركتي مياه الشرب في البحيرة والإسكندرية، بعد تواصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لدعم المحافظة بالسيارات اللازمة لسرعة التعامل مع المناطق المتضررة من الأمطار والسيول.

وتابع عبد المجيد وصول أو دفعة من سيارات الدعم "الطوارئ" من شركتي مياه الشرب في البحيرة والإسكندرية، للعمل بمناطق الكيلو 4 والخروبة ووادي الرمل والقصر، الذين تضرروا من السيول التي ضربت المدينة ليلة أمس، طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وتابع رئيس مدينة مرسى مطروح علي عملية تأمين التيار الكهربائي بالأعمدة، بالتنسيق مع شركة كهرباء البحيرة، ومراجعة أكشاك المحولات في منطقة الكيلو 4 مع تلقي البلاغات التي تصل عبر عمليات عمليات المحافظة ومجلس المدينة لسرعة التعامل الفوري.

وصول سيارات الدعم من البحيرة والإسكندرية لسرعة التعامل مع سيول مطروح

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