الدوري الأوروبي.. تشكيل برايتون لمواجهة مارسيليا

أعلن الإيطالي روبيرتو دي زيربي، المدير الفني لفريق برايتون أند هوف ألبيون الإنجليزي، التشكيل الأساسي الذي يواجه به أولمبيك مارسيليا الفرنسي، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

ويحل فريق برايتون، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره مارسيليا على ملعب أورانج فيلدوروم، في لقاء ينطلق في الثامنة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود هجوم الفريق الإنجليزي، أنسو فاتي رفقة الياباني كاورو ميتوما، سولي مارش، وداني ويلبيك، على أن يجلس إيفان فيرجسون على مقاعد البدلاء.

تشكيل برايتون

حراسة المرمى: ستيل

خط الدفاع: لامبتي - فان هيك - دانك - فيلتمان

خط الوسط: محمود داوود - جروس - ميتوما

وفي الهجوم: مارش - أنسو فاتي - داني ويلبيك.

يتذيل برايتون جدول ترتيب المجموعة الثانية من مجموعات الدوري الأوروبي بلا نقاط، فيما يأتي مارسيليا في الوصافة بنقطة وحيدة خلف أيك أثنيا اليوناني المتصدر بـ3 نقاط.