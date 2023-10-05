ads
الخميس 05 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس الثاني يزور دير "أبو مقار"

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

زار قداسة تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، دير القديس مقاريوس الكبير (دير أبو مقار) ببرية شيهيت، وذلك في إطار متابعة قداسته لتدبير العمل بالدير من كافة جوانبه.

صلى قداسته لدى وصوله، صلاة الشكر في الكنيسة الرئيسية، وتبارك من رفات قديسي الدير، ثم عقد جلسة روحية مع مجمع الآباء الرهبان وألقى عليهم كلمة روحية تأمل في في مزمور ١٣٩ وناقشهم في بعض المعاني، واستمع لأسئلة الآباء الرهبان وأجاب عليها.

ثم اجتمع قداسة البابا معهم على مائدة أغابي، وقدم لهم هدية تذكارية، وفي ختام الزيارة التقطت صورة لمجمع رهبان الدير مع قداسته.

IMG_0616
IMG_0616
IMG_0615
IMG_0615
IMG_0614
IMG_0614
IMG_0613
IMG_0613
ads
قداسة تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية دير القديس مقاريوس الكبير دير أبو مقار برية شيهيت الرهبان صورة
ads