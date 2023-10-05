البابا تواضروس الثاني يزور دير "أبو مقار"

زار قداسة تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، دير القديس مقاريوس الكبير (دير أبو مقار) ببرية شيهيت، وذلك في إطار متابعة قداسته لتدبير العمل بالدير من كافة جوانبه.

صلى قداسته لدى وصوله، صلاة الشكر في الكنيسة الرئيسية، وتبارك من رفات قديسي الدير، ثم عقد جلسة روحية مع مجمع الآباء الرهبان وألقى عليهم كلمة روحية تأمل في في مزمور ١٣٩ وناقشهم في بعض المعاني، واستمع لأسئلة الآباء الرهبان وأجاب عليها.

ثم اجتمع قداسة البابا معهم على مائدة أغابي، وقدم لهم هدية تذكارية، وفي ختام الزيارة التقطت صورة لمجمع رهبان الدير مع قداسته.

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