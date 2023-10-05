الدوري الأوروبي.. ثنائي هجومي في تشكيل وست هام لمواجهة فرايبورج

أعلن ديفيد مويس، المدير الفني لفريق وست هام يونايتد الإنجليزي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة فرايبورج الألماني، في المباراة التي تجمعهما في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

ويحل فريق وست هام، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره فرايبورج بملعب أوروبا بارك، في مباراة تنطلق في الثامنة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الثنائي، جارود بوين ومحمد قدوس، هجوم المطارق أمام الفريق الألماني، كما يبدأ أساسيًا الدولي المغربي نايف أكرد.

ويتصدر وست هام، جدول ترتيب المجموعة الأولى من مجموعات الدوري الأوروبي برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع فرايبورج في الوصافة.

تشكيل وست هام لمواجهة فرايبورج

حراسة المرمى: فابيانسكي

خط الدفاع: كوفال - مافروبانوس - ألفاريز - كيرير - نايف أكرد

خط الوسط: وارد براوس - باكيتا - فورنالس

وفي الهجوم: جارود بوين - محمد قدوس.