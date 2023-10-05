البحرين تعين محافظا جديدا للبنك المركزي

أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الخميس، مرسوما، بتعيين خالد إبراهيم حميدان محافظا لمصرف البحرين المركزي لمدة خمس سنوات، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة أنباء البحرين الرسمية.

وأضافت الوكالة فى بيان لها أن المرسوم سيدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير 2024.

ويأتي تعيين حميدان، خلفا لرشيد محمد المعراج، الذي تولى منصب محافظ المركزي البحريني منذ يناير 2005.

والمحافظ الجديد عضو في مجلس إدارة البنك المركزي البحريني، كما أنه الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية البحريني منذ أغسطس 2019.

ويمتلك حميدان خبرة تزيد على 20 سنة في مجال أسواق رأس المال والاستثمار، وشغل عدة مناصب في بنك بي إن بي باريبا، كما أنه رئيس مركز خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، منذ نوفمبر 2019، وعضو مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة منذ 2014.

كما أنه حاصل على بكالوريوس في الاقتصاد التجاري والإداري عام 1996 من جامعة ليهاي في الولايات المتحدة الأميركية.