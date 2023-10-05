المرصد الأوروبي: عام 2023 في طريقه لأن يكون أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق

كشفت خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي أن عام 2023 في طريقه لأن يكون العام الأكثر حرارة على الإطلاق.

وأوضح مرصد كوبرنيكوس الأوروبي - في تقرير له بحسب ما نقل موقع دويتشه فيلله الإخباري الألماني اليوم الخميس- أن شهر سبتمبر 2023 كان أدفأ شهر سبتمبر تم تسجيله على الإطلاق.

وأضاف المرصد إلى أن درجة الحرارة العالمية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، كانت أعلى بمقدار 0.52 درجة مئوية عن متوسط درجات الحرارة العالمية.

وتوصل المرصد الأوروبي إلى هذه النتيجة بناء على التحليلات التي تم إنشاؤها بواسطة الحاسب الآلي باستخدام مليارات القياسات من الأقمار الصناعية والسفن والطائرات ومحطات الأرصاد الجوية حول العالم.