زيلينسكي: الحفاظ على وحدة أوروبا هي المهمة الرئيسية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن الحفاظ على وحدة أوروبا هي المهمة الرئيسية في الوقت الراهن، وذلك في تصريحاته قبيل انطلاق قمة المجموعة السياسية الأوروبية في مدينة غرناطة الأسبانية.

وذكر زيلينسكي -في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- أن "التحدي الرئيسي الذي نواجهه جميعا هو الحفاظ على الوحدة في أوروبا"، مشيرا إلى أنه لا يتحدث فقط عن دول الاتحاد الأوروبي.

وأكد الرئيس الأوكراني أن هذا هو في الواقع التحدي الأكبر لأن روسيا ستواصل الهجوم بما في ذلك باستخدام المعلومات المضللة والأخبار المزيفة.

وأضاف زيلينسكي أن القضية المهمة الثانية بالنسبة لأوكرانيا هي "الدرع الواقي" لفترة الشتاء، حيث ستستخدم روسيا أنواعا مختلفة من الصواريخ والطائرات الإيرانية بدون طيار وما إلى ذلك.

يُشار إلى أن زيلينسكي يزور أسبانيا اليوم للمشاركة في قمة المجموعة السياسية الأوروبية، كما سيعقد عددا من الاجتماعات الثنائية، ويُشارك في هذه القمة المنعقدة في غرناطة نحو 50 زعيما.

وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن حكومته تعمل على تزويد أوكرانيا بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي مع اقتراب فصل الشتاء.

وكتب زيلينكسي على حسابه على موقع "إكس" أنه "مع اقتراب فصل الشتاء، فإننا نبذل قصارى جهدنا لتزويد أوكرانيا بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي اليوم الأربعاء، إن حكومته تعمل على تزويد أوكرانيا بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي مع اقتراب فصل الشتاء.

وكتب زيلينكسي على حسابه على موقع "إكس" أنه "مع اقتراب فصل الشتاء، فإننا نبذل قصارى جهدنا لتزويد أوكرانيا بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي.

ومن المفترض أن يسفر هذا الأسبوع والأسبوع المقبل عن نتائج جيدة بالنسبة لأوكرانيا".

وفي الشتاء الماضي، استهدفت القوات الروسية البنية التحتية في أوكرانيا، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي والغاز في وقت كانت فيه التدفئة ضرورية.

ويمكن أن تعمل المزيد من أنظمة الدفاع الجوي على منع حدوث ذلك مرة أخرى، بحسب ما أفادت صحيفة الجارديان البريطانية.