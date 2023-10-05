النائبة ندى ثابت: انتصارات أكتوبر ستظل مصدر إلهام للمصريين

هنأت الدكتورة ندى ثابت، عضو مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري العظيم، بالذكري الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة واليوبيل الذهبى.

وأشادت "ثابت" في تصريحات صحفية اليوم، بالندوة التثقيفية الثامنة والثلاثين التي نظمتها القوات المسلحة احتفالا بمرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة أهميتها الكبرى في تعريف الجمهور بالبطولات والتضحيات التي قدمها أبطال القوات المسلحة المصرية البواسل، دفاعا عن الوطن، ومن أجل استعادة أرض سيناء الغالية.

وأضافت: انتصارات أكتوبر ستظل خالدة في قلب ووجدان الشعب المصري العظيم، باعتبارها نقطة تحول وعلامة فارقة في تاريخنا المعاصر، الذي تمكنا من خلالها إستعادة العزة والكرامة.

واختتمت ثابت: "ستظل ذكرى انتصارات أكتوبر مصدر إلهام للمصريين، وواحدة من أعظم الانتصارات العسكرية، ورمز للفخر والعزة لبطولات القوات المسلحة والشعب المصري".