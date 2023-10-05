التعليم تشكل إدارة جديدة لمحو الأمية.. ننشر أحدث نسب المتسربين من التعليم بجميع المحافظات

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان تشكيل إدارة جديدة تحت مسمى محو الأمية، تتبع الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي وتعليم الكبار، والتي ترأسها رندة حلاوة.

وقال مصدر بالوزارة لـ«البوابة نيوز»، سيتم إعلان التفاصيل الكاملة في مؤتمر قريبًا، حول إدارة محو الأمية، أو إصدار بيان صحفيا، حول خطة عملها في ظل وجود هيئة محو الأمية وتعليم الكبار المعروفة، والتي تتبع فنيا وزارة التربية والتعليم، وكذا الإعلان عن مكافحة التسرب التعليمي خلال الفترة المقبلة.

في السياق نفسه حصلت «البوابة نيوز» على إحصائيات ومؤشرات رسمية، تعمل عليها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفيها التسرب للحلقة الابتدائية بين عامي 2022/2021، جاء فيها «إجمالي عدد المتسربين للحلقة الابتدائية عام 2022/2021 هو 30219 طالبا بنسبة 23.%، كما يصل إجمالي عدد المتسربين عام 2022/2021، البنين أكثر من البنات.

جاءت محافظة الجيزة، الأكبر في المتسربين بـ 3717، تليها الإسكندرية بـ 2843، ثم القاهرة 2839، ثم أسيوط 2638، وأكبر المحافظات الحدودية في أعداد المتسربين هي محافظة مطروح 345 بنسبة 38%.

وجاءت نسب التسرب في أبرز المحافظات للحلقة الإعدادية كالآتي للعام 2022/2021:

القاهرة: بنين 4337، بنات 3632، بإجمالي 7969، الاسكندرية: بنين 2964، بنات 3415، بإجمالي 6379، البحيرة: بنين 3494، بنات 5110، بإجمالي 8604، الغربية: بنين 1260، بنات 1026، بإجمالي 2286.

كفر الشيخ: بنين 1027، بنات 945، بإجمالي 1972، المنوفية: بنين 1266، بنات 1264، بإجمالي 2530، القليوبية: بنين 3213، بنات 2294، بإجمالي 4507، الدقهلية: بنين 1605، بنات 1161، بإجمالي 2766، دمياط: بنين 598، بنات 312، بإجمالي 910، الشرقية: بنين 1212، بنات 850، بإجمالي 2062.

يشار إلى أن عمل الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمى بوزارة التربية والتعليم، كان معطلا على أرض الواقع خلال العام الدراسي الماضي، والتي ترأسها خالد عبد الحكم في نوفمبر الماضي، حيث كان منشغلا بمهام وظيفة الإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة والمشرف على إدارة الامتحانات.