وزارة العمل الأمريكية: ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى 207 آلاف

ارتفع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل معتدل الأسبوع الماضي، في حين انخفض عدد تسريح العاملين في سبتمبر مما يشير إلى استمرار الظروف الصعبة في سوق العمل.

حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس، قالت وزارة العمل الأمريكية، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية زادت ألفي طلب لتصل إلى 207 آلاف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 30 سبتمبر الماضي.

كان اقتصاديون استطلعت وكالة رويترز آراءهم قد توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 210 آلاف في ذلك أسبوع.