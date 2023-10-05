ads
الخميس 05 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزارة العمل الأمريكية: ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى 207 آلاف

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ارتفع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل معتدل الأسبوع الماضي، في حين انخفض عدد تسريح العاملين في سبتمبر مما يشير إلى استمرار الظروف الصعبة في سوق العمل.

حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس، قالت وزارة العمل الأمريكية، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية زادت ألفي طلب لتصل إلى 207 آلاف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 30 سبتمبر الماضي.

كان اقتصاديون استطلعت وكالة رويترز آراءهم قد توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 210 آلاف في ذلك أسبوع.

ads
إعانات إعانة البطالة الظروف الصعبة سوق العمل وزارة العمل الأمريكية
ads