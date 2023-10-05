مطروح تستضيف مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

استضافت محافظة مطروح، اليوم الخميس، المؤتمر الإقليمى للإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الخضراء الذكية بمحافظات البحيرة والإسكندرية ومطروح، بحضور اللواء أشرف ابراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح، واللواء خالد جمعة السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية، واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة، وأعضاء اللجان التنفيذية، ومقدمي المشروعات الفائزة، بالمحافظات الثلاث، بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة.



جاء المؤتمر تمهيداً لتصعيد المشروعات الفائزة على مستوى الجمهورية التي يتم تنفيذها برعاية من رئيس الجمهورية، وفي إطار استعدادات الدولة المصرية للمشاركة في مؤتمر المناخ COP 28 والذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر القادم بدبي، وذلك بعد إنتهاء مرحلة الاختيار والتقييم المحلية للمشروعات المُقَدَمة بكل محافظة، وفقا للمعايير والشروط، وتتوافق مع الجهود الوطنية التي تبذلها الحكومة المصرية للتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ التى نراها من حولنا وتأثيرها على العديد من دول العالم والجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 من خلال الحفاظ على البيئة وتحسين نوعية الحياة ومراعـاة حقوق الأجيال القادمة.



خلال المؤتمر تم عرض فيديو توضيحي عن فكرة المبادرة الوطنية وأهدافها الاستراتيجية فى التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي مع عرض لنماذج من المشروعات الفائزة بالمبادرة.



بدوره رحب اللواء أشرف ابراهيم سكرتير عام محافظة مطروح، بالضيوف من محافظتى الإسكندرية والبحيرة، ناقلا تحيات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، للجميع، مؤكدا اهتمام مطروح بالمبادرة مع الترحيب بإستضافة احتفالية المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح.



ووجه سكرتير عام محافظة مطروح الشكر لجميع أعضاء اللجان التنفيذية وتقييم المشروعات الفائزة ولجهود جميع الفائزين بأطروحات وأفكار لمشروعات جادة ضمن 6 فئات المبادرة والتى تم توسعتها هذا العام لتتصل إلى إجمالى 18 مشروعاً وهي فئات "المشروعات كبيرة الحجم والمشروعات المتوسطة والمشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والمشروعات المقدمـة مـن الشركات الناشئة والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح".، وكان اختيار لجنة التقييم بمحافظة مطروح لعدد 15 مشروعاً على مستوى المحافظة بعد مرحلة التقييم وعقد اللقاءات والمناقشات مع أصحابها.



كما ألقى سكرتيرى عموم محافظتى الإسكندرية والبحيرة، كلمات وجهوا فيها الشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والتنظيم الجيد للمؤتمر ، موجهين التهنئة لأصحاب المشروعات الفائزة متمنين لهم التوفيق في إعلان المشروعات الفائزة على مستوى الجمهورية.



واوضح اللواء خالد جمعة سكرتير عام محافظة الإسكندرية، أنه تم اختيار 18 مشروعا بعد التقييم ضمن فئات المشروعات المتقدمة.

فيما أوضح اللواء محمد شوقى بدر سكرتير عام محافظة البحيرة، أنه تم اختيار عدد 14 مشروعا عن المحافظة..

في نهاية المؤتمر قام سكرتيرو عموم مطروح والإسكندرية والبحيرة، بتكريم أصحاب المشروعات الفائزة بإهدائهم شهادات تقدير ودروع تقدير لإسهاماتهم المثمرة وجهودهم المبذولة في نجاح المبادرة وتعظيم دور الدولة في التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ.

مطروح تستضيف المؤتمر الإقليمى للإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية

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