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الخميس 05 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

كانوا رايحين يقابلوا الوزير.. خروج جميع المصابين في حادث ميني باص الأوتوستراد

الحادث
الحادث
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خرج قبل قليل 17 شخصا أعضاء مركز شباب شرق حلوان، من مستشفي 15 مايو، عقب استقرار حالتهم الصحية، بعد تعرضهم لحادث انقلاب ميني باص، كانوا يستقلوه بطريق الأوتوستراد بمنطقة المعصرة.

وكشفت التحريات التي أجراها ضباط قسم شرطة المعصرة، أن المصابين كانوا في طريقهم لمركز شباب المعادي لمقابلة وزير الرياضة.

وكانت وردت إشارة من النجدة لغرفة عمليات المرور، مفادها وقوع حادث تصادم وإصابة 17 شخص بطريق الأوتوستراد.

وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء سير الميني باص في الإتجاه المؤدي من مدينة حلوان إلي المعادي صدمته سيارة نقل جامبوا بسبب إختلال عجلة القيادة في يد السائق.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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17 شخصا الاوتوستراد بمنطقة المعصرة انقلاب مينى باص
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